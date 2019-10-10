مُسن قُطع راتبه منذ 9 سنوات يُناشد الرئيس: 3 فتيات بالجامعة كيف أُعيلهن؟





حيث كان بركة يعمل على بند بطالة دائمة في وزارة الزراعة الثروة السمكية، حين تفاجأ بقطع الراتب، وحين طرق الأبواب لمعرفة السبب، لم يحصل إلا على وعودات واهية.





يقول بركة لـ"دنيا الوطن": "أعيش منذ ذلك الحين على الإعانات، ولدي ثلاث بنات في الجامعة، وثلاث بنات في المدرسة، وطفل رضيع، كيف أصرف عليهم؟ كيف أوفر رسومهم الجامعية ومصاريف مدارسهم؟ كيف أُطعمهم؟".





وتابع بركة: "أنا مع الرئيس ومع الشرعية، أخبرونا أن نداوم داومنا، أخبرونا ألا نداوم، جلسنا، فلماذا تم قطع راتبي؟".





وناشد بركة الرئيس عباس بالنظر إليه بعين الرحمة، وإعادة راتبه المقطوع.





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رام الله - دنيا الوطنمع اقترابه من سن التقاعد، وفي الوقت الذي يجب أن يحصل به على الأمان الوظيفي والمالي، تفاجأ السيد شريف عبدالحميد بركة (46 عاماً) بقطع راتبه عام 2010.