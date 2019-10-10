وفد طبي بريطاني يُجري عمليات جراحية في المستشفى الأوروبي

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصل وفد طبي بريطاني من مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين (MAP-UK) إلى مستشفى غزة الأوروبي في زيارة تستمر ستة أيام.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن الوفد يضم 12 عضوًا ما بين أطباء متخصصين في جراحة العظام وجراحة التجميل، وممرضين متخصصين في إعادة ترميم الأطراف وأخصائي علم الأحياء المجهرية.



وبيّن استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى، جمال أبو هلال، أن الوفد برئاسة استشاري جراحة العظام Graeme Groom، وباشر بإجراء عمليات جراحية معقدة تحتاج أدوات جراحية خاصة، وتحتاج إلى عمليات مشتركة بين جراحة العظام وجراحة التجميل.



وأشار إلى أن مدة الزيارة موزعة على مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأوروبي، بالإضافة إلى زيارة تقييمية لوحدة التعقيم بمجمع ناصر.



ولفتت الوزارة إلى أن الوفد، أجرى ست عمليات جراحية خلال الزيارة، تشمل عمليات معقدة في مجال إعادة ترميم الأطراف إضافة إلى قائمة عمليات أخرى في مجمع الشفاء.



وكان في استقبال الوفد الطبي، الذي زار المستشفى عدة مرات سابقًا، مدير المستشفى، يوسف العقاد، وطاقم الإدارة وكوادر المستشفى، وعبروا عن تقديرهم وامتنانهم للوفد، وحرصهم على المساعدة في تقديم الرعاية والمتابعة العلاجية للمرضى، وفق الوزارة.



وقالت الوزارة إنها تسعى إلى توطين الخدمات الجراحية في غزة، والمحافظة على استمرارية العمل وتطويره في المستشفيات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن في ظل عمل الاحتلال، عبر حصاره المستمر لأكثر من 13 سنة، على انهيار القطاع الصحي والتضييق على كوادره، وعلى إدخال التجهيزات اللازمة.