شؤون فلسطينية

التميمي: فلسطين تعمل على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب

التميمي: فلسطين تعمل على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب
احمد التميمي عضو للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني: "ان دولة فلسطين تعمل على مواءمة تشريعاتها وقوانينها بما يحقق التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب".

وأضاف التميمي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "ان دولة فلسطين هي من ضمن خمس دول عربية وقعت على الاتفاقية، وتبذل كل الجهود من أجل تطوير تشريعاتها بأسرع وقت ممكن، بمشاركة الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص، وخاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما يضمن الوصول إلى حالة تشريعية وقانونية تطبق اتفاقية مناهضة التعذيب، وبما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني، ويضمن له العدالة الكاملة".

وأكد التميمي، أن ذلك أيضاً "يتزامن مع العمل على مساءلة الاحتلال دولياً على ما يقترفه من جرائم بحق الفلسطينيين، تتمثل بكل أصناف التعذيب التي حرمتها وجرمتها اتفاقية مناهضة التعذيب".

وجاءت أقوال التميمي، خلال مشاركته، والسيد عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومديرها العام، الدكتور عمار دويك، في المؤتمر الدولي لمناهضة التعذيب، الذي اختتم أعماله في القاهرة، ودعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وشاركت فيه ثماني عشرة دولة عربية، ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون.

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