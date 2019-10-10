بمشاركة المالكي.. أعمال منتدى وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط تنطلق اليوم

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن وزير الخارجية، سيلقي كلمة مهمة خلال أعمال المنتدى، سيدعو فيها كافة الدول الأعضاء للاعتراف بفلسطين وعرض صورة كاملة عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار جرائم الاحتلال.



وأشار الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إلى أن المالكي، سيدعو كافة المشاركين إلى تبني رؤية الرئيس محمود عباس، بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام.



وأكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن البرلمان

الأوروبي في جلسته المقررة في 23 من هذا الشهر، سيعتمد

الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، بما فيها ما هو مقرر لدعم وكالة (أونروا) ومؤسسات السلطة الوطنية، مجدداً التأكيد بعدم إعادة طرح موضوع تجميد الدعم لوكالة (أونروا) في هذا الاجتماع.

رام الله - دنيا الوطنتنطلق اليوم أعمال المنتدى الرابع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة وزير الخارجية رياض المالكي، إضافة إلى 43 دولة، وبحضور المفوضة العامة للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني.