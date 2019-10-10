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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن النائب المقدسي المُبعد محمد أبو طير

الاحتلال يُفرج عن النائب المقدسي المُبعد محمد أبو طير
النائب المبعد عن مدينة القدس محمد أبو طير
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن النائب المُبعد عن مدينة القدس محمد أبو طير.

ومكث النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في اعتقاله الأخير قرابة ستة شهور، حيث جرى اعتقاله في الـ 13 من آذار/ مارس هذا العام.

ويعد أبو طير، أحد أبرز قيادات حركة حماس في مدينة القدس، حيث أمضى أكثر من ربع قرن داخل سجون الاحتلال.

وقد اعتقل عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، قضى غالبيتها في الاعتقال الإداري.

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