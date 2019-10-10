تستغرق شهراً.. وزارة العمل تشرع بحملة لتطبيق الحد الأدنى للأجور قريباً



وقال وزير العمل، د. نصري أبو جيش في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن الحملة ستبدأ بالتفتيش على قطاع رياض الأطفال من قبل مراقبين ومفتشين الوزارة لمدة شهر، مشيراً إلى أن الحملة ستكون في مشاغل الخياطة مباشرة، ومن ثم قطاع مهنة السكرتاريا والخدمات من أجل تطبيق الحد الأدني للأجور.



وبيّن أبو جيش، أنه تم إنذار أكثر من 235 مؤسسة خلال الخمسة أشهر الماضية لعدم التزامهم بتطبيق القانون، وتحويل 20 روضة وحضانة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سواء إغلاقها أو دفع غرامات مالية كبيرة.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تشرع وزارة العمل، بحملة تفتيشية وتوعوية لقطاعات رياض الأطفال، ومشاغل الخياطة، وقطاع السكرتاريا والخدمات، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، ورفع الظلم عن العمال وخاصة النساء.