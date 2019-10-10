هيئة الأسرى تستنكر إطلاق النار على الأسير المحرر موسى جبر بالعيزرية

الأسير المحرر والقيادي في حركة فتح منطقة العيزرية موسى جبر

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الخميس، ما قامت به مجموعه مسلحة خارجه عن القانون، بإطلاق النار على الأسير المحرر، والقيادي في حركة فتح منطقة العيزرية، والنقيب في جهاز الشرطة الفلسطينية، موسى جبر، ما أدى لإصابته بجروح في اليد والقدم.



واعتبرت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن مثل هذه التصرفات لا تصدر إلا عن فئة مأجورة، تستهدف المناضلين للعبث بوحدة الصف الوطني وخلق الفتن وخدمة الاحتلال، في ظل الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية، وعلى القدس والمقداسات.



يذكر، أن جبر هو أسير محرر قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.