مسؤول ليكودي يُعلن استعداده لخلافة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي، نير بركات، أنه في اليوم التالي لعهد بنيامين نتنياهو، سيرشح نفسه لرئاسة حزب (الليكود)، ومن ثم رئاسة الوزراء.



وقال بركات: إنه قرر رسمياً الترشح لرئاسة (الليكود) ومنافسة جدعون ساعر ومسؤولين كبار آخرين في الحزب، إذا قدموا ترشيحهم أيضًا.



وأكد أنه يعرف كيف يفوز ويصل إلى المرتبة الأولى في المنافسة ضد ساعر، مضيفاً في رده على سؤال حول ما يميزه عن ساعر، أنه يأتي من العالم الدولي، ويعرف كيف يدير الأعمال جيداً وقال: "أنا قريب جدًا من الأميركيين والعالم بأسره، معرفة كيفية التحدث إلى قادة العالم كما يفعل نتنياهو اليوم تعتبر تحديًا كبيرًا، ومعرفة كيف يعمل هذا العالم تعتبر ميزة استراتيجية. أنا رجل أعمال في روحي، ريادة الأعمال هي موهبة فطرية. لا يمكنك شراءها".



وأوضح بركات، أنه لن ينافس نتنياهو "حتى بثمن الخسارة"، متابعًا: "أتمنى له الدوام في منصبه طويلًا.. وفي الوقت المناسب، عندما يقرر التقاعد، سأكون رئيس الوزراء المقبل".