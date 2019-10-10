الرئيس الإسرائيلي: يجب على ألمانيا استنفاذ القانون ضد معاداة السامية

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، عن الهجوم الذي استهدف كنيساً يهودياً في مدينة هالا في شمال شرق ألمانيا، والذي قتل خلاله شخصان.



وقال ريفلين، وفق ما نقلت (يسرائيل هيوم): "لقد صُدمنا ويؤلمنا القتل المروع في الهجوم المعادي للسامية في ألمانيا، في خضم اليوم الأكثر قداسة، والأكثر أهمية لليهود في أي مكان في العالم.. أناشد القيادة في ألمانيا والعالم الحر بأسره، استنفاذ القانون وخوض مواجهة لا هوادة فيها ضد معاداة السامية وعواقبها".



كما أشار رئيس الوكالة اليهودية، إسحاق هرتسوغ إلى الهجوم قائلاً: "هجوم إرهابي مروع على الأراضي الألمانية في أقدس يوم للشعب اليهودي، العالم يرى ويسمع، ويجب أن يفهم أنه لا يوجد حل وسط في الحرب على كراهية اليهود ومعاداة السامية، الوكالة اليهودية ترافق الجالية اليهودية النامية في هذه المدينة".