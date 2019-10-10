دولي

الرئيس الإسرائيلي: يجب على ألمانيا استنفاذ القانون ضد معاداة السامية

الرئيس الإسرائيلي: يجب على ألمانيا استنفاذ القانون ضد معاداة السامية
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، عن الهجوم الذي استهدف كنيساً يهودياً في مدينة هالا في شمال شرق ألمانيا، والذي قتل خلاله شخصان.

وقال ريفلين، وفق ما نقلت (يسرائيل هيوم): "لقد صُدمنا ويؤلمنا القتل المروع في الهجوم المعادي للسامية في ألمانيا، في خضم اليوم الأكثر قداسة، والأكثر أهمية لليهود في أي مكان في العالم.. أناشد القيادة في ألمانيا والعالم الحر بأسره، استنفاذ القانون وخوض مواجهة لا هوادة فيها ضد معاداة السامية وعواقبها".

كما أشار رئيس الوكالة اليهودية، إسحاق هرتسوغ إلى الهجوم قائلاً: "هجوم إرهابي مروع على الأراضي الألمانية في أقدس يوم للشعب اليهودي، العالم يرى ويسمع، ويجب أن يفهم أنه لا يوجد حل وسط في الحرب على كراهية اليهود ومعاداة السامية، الوكالة اليهودية ترافق الجالية اليهودية النامية في هذه المدينة".

أخبار ذات صلة

مسؤول أمريكي: لا وجود لدى إدارة ترامب لخطة الوطن البديل

مسؤول أمريكي: لا وجود لدى إدارة ترامب لخطة الوطن البديل

مسؤول ليكودي يُعلن استعداده لخلافة نتنياهو

مسؤول ليكودي يُعلن استعداده لخلافة نتنياهو

فيديو: شاهد لحظة إصابة وزير إندونيسي في عملية طعن بالظهر

فيديو: شاهد لحظة إصابة وزير إندونيسي في عملية طعن بالظهر

لليوم الثاني على التوالي.. تركيا تواصل عمليتها العسكرية في شمال سوريا

لليوم الثاني على التوالي.. تركيا تواصل عمليتها العسكرية في شمال سوريا

ليبرمان يكشف تفاصيل خطته لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

ليبرمان يكشف تفاصيل خطته لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

مشروع قانون بالكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على أردوغان بسبب العملية العسكرية بسوريا

مشروع قانون بالكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على أردوغان بسبب العملية العسكرية بسوريا

أمير قطر يبحث مع أردوغان تطورات الأحداث في سوريا

أمير قطر يبحث مع أردوغان تطورات الأحداث في سوريا

رئيس البرلمان الإيراني يلغي زيارته لتركيا بسبب العملية العسكرية على سوريا

رئيس البرلمان الإيراني يلغي زيارته لتركيا بسبب العملية العسكرية على سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير المريض بدوان أبو ميالة بظروف صعبة

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير المريض بدوان أبو ميالة بظروف صعبة

مُقعدة تُناشد الرئيس: لا أملك النقود للعلاج بمصر فحولوني للقدس بين أهلي

مُقعدة تُناشد الرئيس: لا أملك النقود للعلاج بمصر فحولوني للقدس بين أهلي

رفضاً لاعتقالهم الإداري.. ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رفضاً لاعتقالهم الإداري.. ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

مُسن قُطع راتبه منذ 9 سنوات يُناشد الرئيس: 3 فتيات بالجامعة كيف أُعيلهن؟

مُسن قُطع راتبه منذ 9 سنوات يُناشد الرئيس: 3 فتيات بالجامعة كيف أُعيلهن؟

وفد طبي بريطاني يُجري عمليات جراحية في المستشفى الأوروبي

وفد طبي بريطاني يُجري عمليات جراحية في المستشفى الأوروبي

التميمي: فلسطين تعمل على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب

التميمي: فلسطين تعمل على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب

بمشاركة المالكي.. أعمال منتدى وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط تنطلق اليوم

بمشاركة المالكي.. أعمال منتدى وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط تنطلق اليوم

الاحتلال يُفرج عن النائب المقدسي المُبعد محمد أبو طير

الاحتلال يُفرج عن النائب المقدسي المُبعد محمد أبو طير

منوعات

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: &#34;لن تصبحي مثلها&#34;

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: "لن تصبحي مثلها"

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب &#34;اللغلوغ&#34;

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب "اللغلوغ"

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة &#34;البرق&#34;

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة "البرق"

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

لص ذكي يختبئ بمنزل نجم بوليوود سلمان خان لسنوات هربًا من الشرطة

لص ذكي يختبئ بمنزل نجم بوليوود سلمان خان لسنوات هربًا من الشرطة

عربي

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً

الانتخابات التونسية: حزب (النهضة) يتصدر بـ 52 مقعداً ويليه (قلب تونس) 38 مقعداً

شاهد: لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

شاهد: لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

قَصف 181 هدفاً.. تركيا تُعلن بدء العملية البرية في هجومها على شمال سوريا

قَصف 181 هدفاً.. تركيا تُعلن بدء العملية البرية في هجومها على شمال سوريا