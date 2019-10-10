الشيوخي يشيد بدور جهاز الضابطة الجمركية بالخليل بمكافحة بضائع المستوطنات



ووخلال الزيارة اشاد الشيوخي، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" بدور جهاز الضابطة الجمركية في مكافحة منتجات وبضائع وخدمات المستوطنات الاستعمارية الاحتلالية المقامة فوق اراضي المواطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ودور الضابطة الجمركية في مكافحة البضائع والاغذية والادوية الفاسدة وغير القانونية التي يحاول بعض الموردين والتجار ضعاف النفوس والجشعين من ادخالها لاسواقنا.



مشيدا الشيوخي بدور قيادة وموظفي جهاز الضابطة وفي المقدمة مدير الضابطة الجمركية بمحافظة الخليل العقيد وائل العناتي وجميع مدراء المحافظات واعضاء قيادة الجهاز وعلى راسهم قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء اياد بركات الذين يواصلون الليل بالنهار ويبذلون جهود كبيرة ومتواصلة من اجل حماية الامن الصحي والامن الغذائي والامن الاقتصادي والامن القومي لشعبنا وحماية حقوق المستهلكين في توفر السلعة والخدمة النظيفة والامنة وذات الجودة العالية وفق المواصفات وشروط الصحة والسلامة العامة .



وكان في استقبال الشيوخي في مقر مديرية الضابطة بالخليل نائب مدير جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل الرائد مراد شقير بحضور العقيد فرسان بني جابر من قيادة جهاز الضابطة الجمركية وعدد من موظفي المديرية .



ورحب شقير بالشيوخي واشاد بدور هيئة مقاومة الجدار والاستيطان واتحاد جمعيات حماية المستهلك في تعزيز صمود شعبنا وفي دعم وحماية المنتج الوطني وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المزارعين وحماية حقوق المستهلك .



واوضح الشيوخي اهمية حملات التطوع والمساعدة في قطف ثمار الزيتون وحماية محصول الزيتون والزيت لهذا العام المبشر والماسي وحماية شجرة الزيتون ودعم وتعزيز المنتج الوطني وصمود المزارعين وحماية منتجاتهم من احلال منتجات المستوطنات والبضائع المهربة من المستوطنات ومن داخل ما يسمى بالخط الاخضر مكانها .



واشاد الشيوخي باداء جهاز الضابطة الجمركية في تنفيذ قرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وجميع قرارات مجلس الوزراء التي تعزز صمود شعبنا واقتصادنا ومنتجنا الوطني وتساهم في فك ارتباط اقتصادنا عن اقتصاد الاحتلال الاحلالي الاستعماري وفق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووفق توجهات وقرارات سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن .







رام الله - دنيا الوطنزار مستشار هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي مديرية الضابطة الجمركية في الخليل .