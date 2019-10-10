جيش الاحتلال يُخرج القواطع الخشبية والخزائن من مصلى باب الرحمة

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصلى الرحمة في المسجد الأقصى وقامت بإخراج القواطع الخشبية والخزائن الموجودة فيه، كما اعتقلت عددا من المصلين.



وفي السياق اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية.



ومساء أمس الأربعاء أدى عشرات المستوطنين، طقوسا وشعائر تلمودية في مصلى المدرسة التنكزية (المحكمة) عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى.