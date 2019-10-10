أحدهما قيد الإنشاء.. قوات الاحتلال تهدم منزلي شقيقين شرق بيت لحم

هدم - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين أحدهما قيد الإنشاء، في قرية كيسان شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.



وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان، صدام عبيات، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزل المواطن أيمن يعقوب غزال، الذي يقطنه أربعة أفراد، وتبلغ مساحته 150 متراً مربعاً، ومنزلاً آخرَ قيد الإنشاء، يعود لشقيقه أمجد، وتبلغ مساحته 120 متراً مربعاً.



وأضاف: أن سلطات الاحتلال، كانت قد أخطرت بهدم المنزلين قبل 20 يوماً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الأهالي وجنود الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة والأهالي المجاورة منازلهم للمدرسة بحالات اختناق.