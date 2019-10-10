الوفد الطبي المصري يُباشر مهامه في المستشفى الأوروبي

وأفاد استشاري ورئيس قسم جراحة العظام الدكتور جمال أبو هلال، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الوفد برئاسة الدكتور هشام فرهود، استشاري جراحة العظام، قد اطلع على التجهيزات الطبية في مستشفى غزة الأوروبي، خاصة غرف العمليات.



وأضاف أن زيارة الوفد ستستمر أسبوعاً من تاريخ وصوله موزعة على مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأوروبي، وسيباشر إجراء العمليات صباح الخميس في المستشفى الأوروبي، ومن المتوقع أن تجرى 20 عملية جراحية خلال الزيارة، وتشمل عمليات معقدة في مجال ترميم الأطراف.



وكان باستقبال الوفد الطبي، يوسف العقاد، مدير المستشفى وطاقم الإدارة وكوادر المستشفى، والذين عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للوفد وحرصهم على المساعدة في تقديم الرعاية والمتابعة العلاجية للمرضى.



وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من إجراء العمليات النوعية، وتقييم التجربة المحلية، والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلي، بالإضافة إلى تخفيف معاناة المرضى داخل قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنوصل مستشفى غزة الأوروبي، وفد طبي مصري متعدد التخصصات؛ لإجراء الكشف والعمليات الجراحية للمرضى، ضمن زيارة تشمل مجمع الشفاء والمستشفى الأوروبي.