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شاهد: شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بالأقصى وتستولي على قواطع خشبية

شاهد: شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بالأقصى وتستولي على قواطع خشبية
شرطة إسرائيلي في مصلى باب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واستولت على قواطع خشبية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن شرطة الاحتلال هددت عدداً من الشبان المتواجدين في المكان بالاعتقال، ومنعتهم من تصوير ما جرى، بعد التدقيق في هواتفهم الخلوية.

 

يشار إلى أن عشرات المستوطنين كانوا قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك يوم أمس، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، وشرعت بتصويره من الداخل، بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وكان الاحتلال قد اقتحم قبل فترة مصلى باب الرحمة، واستولى على قواطع خشبية وخزائن لأحذية المصلين.

يذكر أن المقدسيين أعادوا فتح مصلى باب الرحمة شهر شباط/فبراير الماضي بعد 16 عاماً على اغلاقه من قبل شرطة الاحتلال.

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