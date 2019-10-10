تيسير خالد يدعو تركيا لوقف عدوانها على سورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها

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رام الله - دنيا الوطن

دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العدوان التركي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والذي استهدف بسلسلة من غارات الطيران الحربي والمدفعية التركية البنية التحتية في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، وعدداً من قرى وبلدات ريف المحافظة، وعلى ريف محافظة الرقة الشمالي، داعياً القيادة التركية إلى سحب قواتها من جميع الأراضي السورية، التي دخلتها غازية دون طلب من الحكومة السورية.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بأن قيام الجيش التركي بتركيز القصف على البنى التحتية في المناطق المستهدفة بالعدوان كخطوط الكهرباء، وسدود المياه التي توفر الكهرباء والمياه لمئات آلاف المواطنين السوريين من شأنه أن يضاعف معاناة المواطنين، الذين ارهقتهم الحروب بالوكالة على الأراضي السورية، والتي كانت وما زالت ترعاها الولايات المتحدة الأميركية، ودول التحالف الدولي، وبعض الأنظمة العربية، فضلاً عن دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف إضعاف وإنهاك الدولة السورية والعبث بوحدة شعبها ومكوناته التعددية الحضارية وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، خدمة لمشاريعها المشبوهة في المنطقة.



ودعا خالد قيادة قوات سورية الديمقراطية (قسد) إلى مراجعة مواقفها، والتوجه دون تردد نحو الحوار مع العاصمة دمشق؛ للبحث في أفضل الوسائل للدفاع عن شمال وشمال شرق الجمهورية العربية السورية، وحمايته باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية، واحتواء وصد العدوان التركي، وإلى استخلاص الدروس والعبر من المراهنة على القوى الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، التي وجهت الطعنة للشعب الكردي الشقيق في الظهر، وفي أكثر من مناسبة وبلد، كما هو حال تواطئها الأخير مع الجنرالات الأتراك، فسورية بجميع محافظاتها أولى بأبنائها وغنية وقوية بمكوناتها الحضارية، وهي تتسع لأبنائها بجميع ألوان طيفهم ومكوناتهم السياسية والثقافية والحضارية.