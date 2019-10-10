مستوطن يدهس طالبة جامعية قرب مخيم العروب شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
دهس مستوطن، اليوم الخميس، طالبة جامعية قرب مخيم العروب شمال الخليل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطناً دهس طالبة جامعية- لم تعرف هويتها بعد-، قرب المخيم العروب على طريق القدس- الخليل.
دهس مستوطن، اليوم الخميس، طالبة جامعية قرب مخيم العروب شمال الخليل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطناً دهس طالبة جامعية- لم تعرف هويتها بعد-، قرب المخيم العروب على طريق القدس- الخليل.
وأضافت: أنه تم نقلها بمركبة خاصة لإحدى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.
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