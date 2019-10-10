مستوطن يدهس طالبة جامعية قرب مخيم العروب شمال الخليل





وأضافت: أنه تم نقلها بمركبة خاصة لإحدى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.



رام الله - دنيا الوطندهس مستوطن، اليوم الخميس، طالبة جامعية قرب مخيم العروب شمال الخليل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطناً دهس طالبة جامعية- لم تعرف هويتها بعد-، قرب المخيم العروب على طريق القدس- الخليل.