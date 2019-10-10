اللوح: شكّلنا طواقم عمل لمتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون بين الحكومتين المصرية والفلسطينية

جلسة مباحثات مصرية فلسطينية في القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، أنه تم تشكيل طواقم عمل؛ لمتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون بين الحكومتين المصرية والفلسطينية.



جاء ذلك، بعد زيارة يقوم بها وفد وزاري فلسطيني كبير للقاهرة، حيث تم عقد جلسة مباحثات بين الوفد وآخر مصري برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.



وقال اللوح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة، كانت زيارة دولة لدولة، وزيارة ناجحة بامتياز من الناحية السياسية والاقتصادية، وحققت أهدافها على كل المستويات.



وأضاف: استقبل اشتية استقبالاً بصفته رئيس وزراء دولة، وعقد سبعة وزراء، اجتماعات مكثفة، وبحثوا كافة مجالات التعاون الثنائي المشترك، في كافة المجالات، حتى الوزراء المصريين الذين كانوا خارج مصر، أنابوا عنهم من يمثلهم.



وتابع سفير فلسطين لدى مصر، أن كل وزير استعرض بشكل مفصل تفاصيل ملف التعاون المشترك، فيما أبدى رئيس وزراء مصر فتح آفاق التعاون.



وشدّد على أنه بنسبة 100% الزيارة فتحت آفاقاً جديدة بالتعاون، مشيراً إلى أننا "نحاول من هذه الزيارات للأردن والعراق ومصر فتح آفاق جديدة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية، هذه الزيارة كانت ناجحة، وكان لها وزن سياسي كبير، واقتصادي ثقيل جداً.



وأضاف اللوح: أعتقد ان حصيلة هذه الزيارة ستنعكس إيجاباً بشكل آني ومستقبلي، ونحن في سفارة دولة فلسطين، شكّلنا طواقم عمل مع كل الوزارات، لوضع آلية تنفيذية لمتابعة تنفيذ كل بروتوكولات التعاون للتوقيع عليها مستقبلاً، وحتى إننا لسنا بحاجة لهذا التوقيع، لأننا عملياً في تفاهم وتبادل وتعاون مستمر.



وأضاف سفير فلسطين لدى مصر: أن كل الوزراء المصريين أيدوا تعميق هذا التعاون وفتح آفاق التدريب وتبادل الخبرات، مصر دولة عميقة، ولدينا ما يمكن أن نستفيد منها، خاصة وأننا دولة فتية ناشئة، بإمكاننا أيضاً الاستفادة بخبرات الدولة المصرية لتطوير مؤسساتنا لأننا دولة تحت الاحتلال، وفي نفس الوقت نمتلك مؤسسات دولة، وعلينا أن نستفيد من هذه الخبرات المصرية.