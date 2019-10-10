اختيار البطل صلاح الطباع لتمثيل فلسطين ببطولة العالم للكاراتيه



وقد تم أختيار الطباع للمشاركة بالبطولة بعد تصفيات على شكل دوري بين اللاعبين، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني الكاراتيه، ومجلس الإدارة، واللجان الفنية في الأسابيع السابقة.



ويعتبر البطل صلاح الطباع، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" من أبرز أبطال نادي الشمس الرياضي، والمنتخب الفلسطيني للكاراتيه، وقد مثّل فلسطين في العديد من البطولات الدولية والعربية.





ويخضع الطباع الآن إلي برنامج تدريبي مكثف؛ استعداداً للمشاركة ببطولة العالم، تحت إشراف الكابتن محمد سعد، المدير الفني لأكاديمية الكاراتيه بنادي الشمس الرياضي.



رام الله - دنيا الوطناختار الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، البطل صلاح الطباع لاعب نادي الشمس الرياضي؛ لتمثيل فلسطين ببطولة العالم للكاراتيه والتي ستقام في تشيلي بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.