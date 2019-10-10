ليبرمان يكشف تفاصيل خطته لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل





ووفق الخطة فإن رئيس الوزراء، زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو أولاً يكون في رئاسة الحكومة، ثم زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، على أن تكون حكومة الوحدة بين ثلاثة أحزاب هي (الليكود)، وقائمة (أزرق وأبيض)، وحزب (إسرائيل بيتنا).



وفي الوقت الذي أعلن فيه حزب (الليكود) أن ليبرمان لم يقدم في خطته أي شيء جديد، ولم يتعهد بتصويته ضد حكومة يسارية، بينما رحب (أزرق وأبيض) بالمبادرة وباركها، ودعا (الليكود) إلى التفاوض مع (أزرق وأبيض) وفقاً لخطة ليبرمان لتشكيل حكومة وحدة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واشترط ليبرمان لتنفيذ خطته في تشكيل حكومة الوحدة، أن يتخلى نتنياهو عن أحزاب اليمين وأحزاب الحريديم، أي أن يفكك كتلة اليمين ويتحدث فقط باسم (الليكود)، وأن يتخلى غانتس عن التناوب على رئاسة الحكومة، بأن يكون أولاً، بل أن يكون نتنياهو هو رئيس الحكومة الجديدة في المرحلة الأولى.



وقال ليبرمان حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية: "إن نتائج الانتخابات وتحديات الأمن والاقتصاد، وتطور المنطقة ومعاداة السامية التي بدأت تظهر بشكل رئيسي في العالم، تتطلب حكومة وحدة وفقاً للنقاط التالية: تشكيل فريق من الأحزاب الثلاثة لصياغة خطوط حكومة الوحدة، وتحديد بشكل واضح جميع القضايا المدرجة في جدول الأعمال،، الأمن والاقتصاد والمجتمع والدين والدولة).



ورأى ليبرمان أن هذا المخطط الوحيد الذي يمكن أن يقود إسرائيل إلى إقامة حكومة وحدة مستقرة، إذا كان الجميع قادراً على التغلب على كل المصالح الشخصية.



وأكد أن حزب (إسرائيل بيتنا) لن ينضم إلى أي حكومة ضيقة، ولا إلى حكومة يمنية بزعامة نتنياهو، والأحزاب اليمينية وأحزاب الحريديم، كما لن ينضم إلى حكومة يسارية مدعومة من القائمة المشتركة.

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الليلة الماضية، خطة زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، لتشكيل حكومة وحدة، والتي حددها بأربع نقاط.