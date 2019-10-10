أبو مرزوق: شعبنا قادر على التصدي لكل محاولات التغيير في الأقصى والإبراهيمي





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن شعبنا قادر على التصدي لكل محاولات التغيير، وهبة باب الرحمة ليست عنا ببعيد، ومن قبلها انتفاضة الأقصى المبارك.





واحتفل اليهود خلال اليومين الماضيين، بعيد الغفران، حيث اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف وسط حماية كبيرة من شرطة الاحتلال.









رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن الأمة مطالبة بالوقوف سداً منيعاً في وجه تطاول المستوطنين والمتطرفين، واقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في القدس، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، في عيد "الغفران" اليهودي.