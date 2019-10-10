انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس، كالتالي:



الدولار الأمريكي مقابل: 3.49 شيكل.



الدينار الأردني مقابل: 4.92 شيكل.



اليورو الأوروبي مقابل: 3.83 شيكل.



الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.