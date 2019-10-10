طقس الخميس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة ليلاً

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 28-17 29-19 بيت لحم 29-19 28-17 29-19 رام الله والبيرة 28-18 27-16 28-18 طولكرم 30-20 30-20 31-21 نابلس 31-20 29-18 30-20 قلقيلية 30-20 30-20 31-21 جنين 33-20 31-20 33-20 سلفيت 29-19 28-17 29-19 طوباس 33-20 31-20 33-20 روابي 30-20 29-20 30-20 الخليل 29-18 27-16 29-18 غزه 29-21 29-21 30-22 أريحا 37-24 36-24 37-24 خانيونس 29-21 29-21 30-22 الأغوار الشمالية 35-22 34-22 35-22 رفح 30-20 30-20 31-21

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/10/11: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموجالسبت 2019/10/12: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2019/10/13: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي