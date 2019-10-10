شؤون فلسطينية

طقس الخميس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة ليلاً

طقس الخميس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة ليلاً
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

الجمعة 2019/10/11: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

السبت 2019/10/12: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2019/10/13: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 28-17 29-19 بيت لحم 29-19 28-17 29-19
رام الله والبيرة 28-18 27-16 28-18 طولكرم 30-20 30-20 31-21
نابلس 31-20 29-18 30-20 قلقيلية 30-20 30-20 31-21
جنين 33-20 31-20 33-20 سلفيت 29-19 28-17 29-19
طوباس 33-20 31-20 33-20 روابي 30-20 29-20 30-20
الخليل 29-18 27-16 29-18 غزه 29-21 29-21 30-22
أريحا 37-24 36-24 37-24 خانيونس 29-21 29-21 30-22
الأغوار الشمالية 35-22 34-22 35-22 رفح 30-20 30-20 31-21

أخبار ذات صلة

اختيار البطل صلاح الطباع لتمثيل فلسطين ببطولة العالم للكاراتيه

اختيار البطل صلاح الطباع لتمثيل فلسطين ببطولة العالم للكاراتيه

اشتية: حل مُعضلة الانقسام يأتي بالالتزام باتفاق 2017 أو اللجوء لانتخابات عامة

اشتية: حل مُعضلة الانقسام يأتي بالالتزام باتفاق 2017 أو اللجوء لانتخابات عامة

أبو مرزوق: شعبنا قادر على التصدي لكل محاولات التغيير في الأقصى والإبراهيمي

أبو مرزوق: شعبنا قادر على التصدي لكل محاولات التغيير في الأقصى والإبراهيمي

شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً بشأن أعمال صيانة بشارع (الرشيد) الساحلي

شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً بشأن أعمال صيانة بشارع (الرشيد) الساحلي

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في مصلى المدرسة التنكزية قرب &#34;الأقصى&#34;

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في مصلى المدرسة التنكزية قرب "الأقصى"

حماس: استمرار دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى يندرج تحت خطة التقسيم الزماني والمكاني

حماس: استمرار دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى يندرج تحت خطة التقسيم الزماني والمكاني

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

اختيار البطل صلاح الطباع لتمثيل فلسطين ببطولة العالم للكاراتيه

اختيار البطل صلاح الطباع لتمثيل فلسطين ببطولة العالم للكاراتيه

شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً بشأن أعمال صيانة بشارع (الرشيد) الساحلي

شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً بشأن أعمال صيانة بشارع (الرشيد) الساحلي

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في مصلى المدرسة التنكزية قرب &#34;الأقصى&#34;

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في مصلى المدرسة التنكزية قرب "الأقصى"

حماس: استمرار دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى يندرج تحت خطة التقسيم الزماني والمكاني

حماس: استمرار دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى يندرج تحت خطة التقسيم الزماني والمكاني

اشتية: زيارتنا إلى مصر ناجحة وفتحت لنا أبواباً في مختلف المجالات

اشتية: زيارتنا إلى مصر ناجحة وفتحت لنا أبواباً في مختلف المجالات

بيت لحم: القبض على زوجين لاعتدائهما على طاقم مدرسة التوافق.. والتعليم يُعلّق

بيت لحم: القبض على زوجين لاعتدائهما على طاقم مدرسة التوافق.. والتعليم يُعلّق

عورتاني: نتخذ كل الإجراءات لمواجهة الاعتداءات المتواصلة على معلمينا ومدارسنا

عورتاني: نتخذ كل الإجراءات لمواجهة الاعتداءات المتواصلة على معلمينا ومدارسنا

منوعات

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

مذيعة العربية ترتدي حلق نادر بـ1.5 مليون دولار على الهواء

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

ضبط ممثلة بمطار الكويت قبل توجهها للسعودية.. هذا ماعثروا عليه داخل حقيبتها

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: &#34;لن تصبحي مثلها&#34;

دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية.. والجمهور يسخر: "لن تصبحي مثلها"

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب &#34;اللغلوغ&#34;

بعد التكميم هيا الشعيبي تبدأ بتغيير شكل وجهها وتتعرض للسخرية بسبب "اللغلوغ"

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

حسين المنصور يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات.. والسبب مفاجئ

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة &#34;البرق&#34;

شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة "البرق"

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

هنا الزاهد وأحمد فهمي في مقدمة مشيعي طلعت زكريا

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

لجين عمران تنضم إلى شاشة SBC

لص ذكي يختبئ بمنزل نجم بوليوود سلمان خان لسنوات هربًا من الشرطة

لص ذكي يختبئ بمنزل نجم بوليوود سلمان خان لسنوات هربًا من الشرطة

عربي

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

لبنان: إضراب الرغيف يتقرّر اليوم... وأزمة الأدوية تتفاقم

شاهد: لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

شاهد: لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

بدءاً من الخميس.. العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام

بدءاً من الخميس.. العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام

مصر تدعو لاجتماع طارئ بجامعة الدول العربية رداً على العملية العسكرية التركية

مصر تدعو لاجتماع طارئ بجامعة الدول العربية رداً على العملية العسكرية التركية