أمير قطر يبحث مع أردوغان تطورات الأحداث في سوريا



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع الرئيس أردوغان، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وقالت الوكالة: "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها".



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الحر الوطني السوري، عملية (نبع السلام) في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر (بي كا كا/ ي ب ك) وتنظيم الدولة، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر "الإرهابي" الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنبحث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آخر التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا.