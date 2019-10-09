الانتخابات التونسية: أكثر من مليوني تونسي أدلوا بأصواتهم

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، مساء اليوم الأربعاء: "إن 2 مليون و946 ألف و628 ناخباً، صوتوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2019".



وأضاف نبيل بفون، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد المسجلين في الانتخابات تجاوز 7 ملايين ناخب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأفاد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، بأن عدد الأصوات الملغاة بلغ 49 ألفاً و704 أصوات، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 26 ألفاً و403 أصوات.