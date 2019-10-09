شاهد: لحظة الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي









رام الله - دنيا الوطنتجمهر العشرات من أنصار المرشح الرئاسي، نبيل القروي، أمام السجن، احتفاءً بلحظة إطلاق سراحه، بعد أشهر من الاعتقال حرمته من خوض الحملة الانتخابية في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية.وخرج القروي المتهم في قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي محاطاً بمجموعة من أنصاره، حملوه على الأكتاف، وسرعان ما صعد إلى سيارة سوداء، غادرت محيط السجن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وكانت محكمة تونسية، قد قضت الأربعاء، بالإفراج عن نبيل القروي، رئيس حزب (قلب تونس)، والمرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة الأحد المقبل.وقال الناطق باسم المرشح الرئاسي نبيل القروي، حاتم المليكي، إن "تونس تمر اليوم بعد هذا الإفراج إلى مرحلة جديدة في حياتها السياسية".وأضاف في حديث لـ (سكاي نيوز عربية) نبيل القروي هو خبر ينتظره العديد من التونسيين خوفاً على مسارهم الديمقراطي والانتخابي، كما يعد انتصاراً للمسيرة التي تخوضها تونس، الخبر مفرح لقلب تونس".