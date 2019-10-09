مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في مصلى المدرسة التنكزية قرب "الأقصى"

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رام الله - دنيا الوطن

أدى عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، طقوساً وشعائر تلمودية في مصلى المدرسة التنكزية (المحكمة) عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكان عشرات المستوطنين المتطرفين، قد اقتحموا، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية.