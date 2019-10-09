تركيا تُعلن بدء العملية البرية في هجومها على شمال سوريا





من جانبها، أكدت وكالة (الأناضول)، أن هناك تحركات مكثفة للطيران الحربي التركي في القواعد العسكرية التي تنطلق منها الهجمات الجوية في إطار عملية (نبع السلام).



وكانت وكالة (سانا) السورية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن مقتل ثلاثة أطفال وامرأة سوريين، جراء سقوط قذيفة تركية على أحد المنازل في مدينة القامشلي.



يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن بدء العملية العسكرية بشمال شرق سوريا، وأطلق عليها اسم عملية (نبع السلام).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق قواتها هجوماً برياً في منطقة شرق الفرات بسوريا ضمن عملية (نبع السلام) بالتعاون مع (الجيش السوري الحر).وقالت الوزارة، في بيان نشرته مساء اليوم: "أطلقت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع الجيش السوري الحر، هجوماً برياً في منطقة شرق الفرات في إطار عملية (نبع السلام)"، بحسب ما جاء على موقع (تركيا الآن).