شؤون فلسطينية

حماس: استمرار دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى يندرج تحت خطة التقسيم الزماني والمكاني

حماس: استمرار دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى يندرج تحت خطة التقسيم الزماني والمكاني
رام الله - دنيا الوطن
استنكر ماهر عبيد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصاعدة ظاهرة اتخاذ الأعياد اليهودية، ذريعة لاقتحام جماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس.

وقال عبيد في تصريح له: "في ظل الدعوات التي أطلقتها حركات صهيونية عديدة، تضم غلاة المستوطنين، إلى اقتحامات متتالية على مدار يوم غدٍ الخميس 10/10/2019 وهو اليوم الثالث لما يسمونه يوم "الغفران"، نعتبر أن ذلك يندرج في إطار خطة ممنهجة لتهويد المسجد الأقصى، وخلق واقع جديد تقوم على فرض التقسيم الزماني والمكاني، وهو أمر يرفضه شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بشدة". 

وأضاف: "أمام هذه الهمجية الصهيونية وتصاعد العدوان؛ فإننا ندعو أبناء شعبنا إلى الرباط في المسجد الأقصى، والدفاع عن المقدسات بكل قوة"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الإلكتروني.

ودعا عبيد، الأمتين العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى رفض هذا العدوان الإسرائيلي، وإسناد المرابطين بكل الأشكال الممكنة.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي، ويضغط على الاحتلال؛ من أجل وقف انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

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