دولي

رئيس البرلمان الإيراني يلغي زيارته لتركيا بسبب العملية العسكرية على سوريا

رئيس البرلمان الإيراني يلغي زيارته لتركيا بسبب العملية العسكرية على سوريا
رام الله - دنيا الوطن
ألغی رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، زيارة كانت مقررة إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر برلماني بدعوة من نظيره التركي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، مساء اليوم، الأربعاء، أن لاريجاني ألغى الزيارة بسبب العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية.

وكان الطيران التركي قد شن ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية دعت سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإخطارهم ببدء العملية في سوريا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال حديث هاتفي مع نظيره التركي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتقييم الموقف بعناية حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر وأكد على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر شمال شرقي سوريا.

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