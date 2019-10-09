بيت لحم: القبض على زوجين لاعتدائهما على طاقم مدرسة التوافق.. والتعليم يُعلق





رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة بيت لحم اليوم الاربعاء على زوجين لقيامهما بالاعتداء على طاقم مدرسة التوافق المختلطة في قرية الجبعة جنوب بيت لحم .وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان وصل "دنيا الوطن" بأن شرطة بيت لحم ابلغت صباح اليوم عن قيام شخصين بالاعتداء على طاقم مدرسة التوافق المختلطة بقرية الجبعة جنوب بيت لحم وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة للمدرسة وعند وصولها تبين وجود 3 اصابات بين الطاقم احداها معلمة حامل تم نقلها للمستشفى وتلقت العلاج ثم غادرت .وأكد ارزيقات بان الشرطة تمكنت من القبض على الزوج وزوجته وتوقيفهما لحين احالتهما للنيابة العامة.في ذات السياق استهجنت وزارة التربية والتعليم،وأعلنت رفضها المطلق التطاول والاعتداء على معلميها ومدارسها؛ واصفة هذا الأمر بالخطير.وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنه يتم متابعة تلك الاعتداءات، والتي كان آخرها حادث الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له إحدى معلمات مدارس بيت لحم، عبر الجهات القانونية والأمنية المختصة، وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني، وإنزال العقوبات الجزائية بحق مرتكبيها، بما يضمن حماية المعلمين والمؤسسات التربوية من كل سوء.وطالب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية بمساندة جهد الوزارة في هذا المجال، مشددا على التزامها بالسعي لإنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين، مثمنا سرعة تدخل الأجهزة الأمنية واعتقال الفاعلين.