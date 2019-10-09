أول تعليق من نتنياهو على اطلاق النار على الكنيس اليهودي بألمانيا

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "عملية إطلاق النار تجاه كنيس يهودي، التي وقعت في مدينة (هاله) الألمانية اليوم الأربعاء، هو دليل على حجم العداء لليهود في ألمانيا".



ودعا نتنياهو في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع (تويتر)، السلطات الألمانية إلى مواصلة العمل بحزم ضد ظاهرة معاداة اليهود".



وكانت الشرطة الألمانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن مقتل شخصين، في اطلاق نار استهدف كنيساً يهودياً، في مدينة (هاله) الألمانية.