عاجل

  • اشتية: زيارتنا إلى مصر ناجحة وفتحت لنا أبوابا في مختلف المجالات

  • ترامب: واشنطن لا تؤيد هجوم تركيا على سوريا وأوضحت لأنقرة أنها فكرة سيئة

  • بيت لحم: القبض على زوجين لاعتدائهما على طاقم مدرسة التوافق

  • عورتاني: نتخذ كل الإجراءات لمواجهة الاعتداءات المتواصلة على معلمينا ومدارسنا

دولي

أول تعليق من نتنياهو على اطلاق النار على الكنيس اليهودي بألمانيا

أول تعليق من نتنياهو على اطلاق النار على الكنيس اليهودي بألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "عملية إطلاق النار تجاه كنيس يهودي، التي وقعت في مدينة (هاله) الألمانية اليوم الأربعاء، هو دليل على حجم العداء لليهود في ألمانيا".

ودعا نتنياهو في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع (تويتر)، السلطات الألمانية إلى مواصلة العمل بحزم ضد ظاهرة معاداة اليهود".

وكانت الشرطة الألمانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن مقتل شخصين، في اطلاق نار استهدف كنيساً يهودياً، في مدينة (هاله) الألمانية.

أخبار ذات صلة

خامنئي: امتلاك ايران اسلحة نووية &#34;حرام&#34; ومن المحتم أننا لن نستخدمها

خامنئي: امتلاك ايران اسلحة نووية "حرام" ومن المحتم أننا لن نستخدمها

الرئاسة التركية تنشر صور لحظة إعطاء أردوغان أمر البدء بعملية (نبع السلام)

الرئاسة التركية تنشر صور لحظة إعطاء أردوغان أمر البدء بعملية (نبع السلام)

الأناضول: سقوط ستة صواريخ على مدينة نصيبين التركية

الأناضول: سقوط ستة صواريخ على مدينة نصيبين التركية

فرنسا وبريطانيا وألمانيا &#34;تندد بشدة&#34; بالعملية التركية على سوريا

فرنسا وبريطانيا وألمانيا "تندد بشدة" بالعملية التركية على سوريا

استدعاء سفير واشنطن بأنقرة بعد الهجوم التركي شمالي سوريا

استدعاء سفير واشنطن بأنقرة بعد الهجوم التركي شمالي سوريا

الجيش التركي يبدأ عملية بسوريا بقصف جوي على بلدة رأس العين الحدودية

الجيش التركي يبدأ عملية بسوريا بقصف جوي على بلدة رأس العين الحدودية

ترامب: التدخل بالشرق الأوسط كان &#34;أسوأ قرار&#34; في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب: التدخل بالشرق الأوسط كان "أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي: حمولة ناقلة النفط الإيرانية تم تفريغها في سوريا

وزير الخارجية الأمريكي: حمولة ناقلة النفط الإيرانية تم تفريغها في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

عورتاني: نتخذ كل الإجراءات لمواجهة الاعتداءات المتواصلة على معلمينا ومدارسنا

عورتاني: نتخذ كل الإجراءات لمواجهة الاعتداءات المتواصلة على معلمينا ومدارسنا

كيلة تبحث مع &#34;التعاون الإسلامي&#34; تحضيرات مشاركة فلسطين في مؤتمر وزراء الصحة

كيلة تبحث مع "التعاون الإسلامي" تحضيرات مشاركة فلسطين في مؤتمر وزراء الصحة

ضبط ثلاثة طن من البضائع المنتهية الصلاحية في محافظة الخليل

ضبط ثلاثة طن من البضائع المنتهية الصلاحية في محافظة الخليل

معايعة تستقبل كلا من رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين ورئيس بلدية دورا

معايعة تستقبل كلا من رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين ورئيس بلدية دورا

وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول الآليات والوسائل البديلة لحل النزاعات

وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول الآليات والوسائل البديلة لحل النزاعات

أبو سيف يفتتح أسبوع التراث الفلسطينيفي جامعة بيرزيت

أبو سيف يفتتح أسبوع التراث الفلسطينيفي جامعة بيرزيت

عطون: الاحتلال ماض في تهويد القدس وسط انشغال وتهميش للقضية

عطون: الاحتلال ماض في تهويد القدس وسط انشغال وتهميش للقضية

الهباش: زيارة فلسطين والقدس إغاظة للاحتلال الذي يريد تفرّيغ الأرض من أهلها

الهباش: زيارة فلسطين والقدس إغاظة للاحتلال الذي يريد تفرّيغ الأرض من أهلها

منوعات

زوجة حمادة هلال من دون حجاب ولا قبعة.. وموجة من الانتقادات القاسية

زوجة حمادة هلال من دون حجاب ولا قبعة.. وموجة من الانتقادات القاسية

لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

فيفي عبده تُوجه رسالة لمحمد صلاح: &#34;تلاقيهم دافعينله&#34;

فيفي عبده تُوجه رسالة لمحمد صلاح: "تلاقيهم دافعينله"

معركة قضائية بين ممثلين أردنيين.. أمل الدباس تتهم جميل عواد بالطعن بشرفها

معركة قضائية بين ممثلين أردنيين.. أمل الدباس تتهم جميل عواد بالطعن بشرفها

&#34;عمري ما حسيت أنك مش أبويا&#34;.. كيف نعت هنا الزاهد طلعت زكريا؟

"عمري ما حسيت أنك مش أبويا".. كيف نعت هنا الزاهد طلعت زكريا؟

تفاصيل رحلة طارد الموت فيها طلعت زكريا لـ 12 عامًا

تفاصيل رحلة طارد الموت فيها طلعت زكريا لـ 12 عامًا

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

عربي

بدءاً من الخميس.. العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام

بدءاً من الخميس.. العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام

&#34;قسد&#34; توقف عملياتها ضد تنظيم الدولة نتيجة الهجوم التركي

"قسد" توقف عملياتها ضد تنظيم الدولة نتيجة الهجوم التركي

تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

تشاووش أوغلو: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا

تشاووش أوغلو: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا