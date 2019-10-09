عورتاني: نتخذ كل الإجراءات لمواجهة الاعتداءات المتواصلة على معلمينا ومدارسنا

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رام الله - دنيا الوطن

جددت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، استهجانها ورفضها المطلق التطاول والاعتداء على معلميها ومدارسها؛ واصفة هذا الأمر بالخطير.



وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنه يتم متابعة تلك الاعتداءات، والتي كان آخرها حادث الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له إحدى معلمات مدارس بيت لحم، عبر الجهات القانونية والأمنية المختصة، وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني، وإنزال العقوبات الجزائية بحق مرتكبيها، بما يضمن حماية المعلمين والمؤسسات التربوية من كل سوء.



وطالب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية بمساندة جهد الوزارة في هذا المجال، مشددا على التزامها بالسعي لإنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين، مثمنا سرعة تدخل الأجهزة الأمنية واعتقال الفاعلين.