ضبط ثلاثة طن من البضائع المنتهية الصلاحية في محافظة الخليل

رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية يوم الأربعاء كمية كبيرة من البضائع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها.وقال الجهاز في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إن الضبط جاء خلال جولة على المحال التجارية بإحدى بلدات الخليل، مشيرًا إلى أنه وباستدعاء مديرية الصحة ومعاينتها للكميات التي قدرت بثلاثة أطنان من المواد الغذائية والمشروبات المنتهية الصلاحية أقرت إتلافها، واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.وأهاب بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو ممنوعة من التداول لضررها على صحة أبناء شعبنا الفلسطيني والاقتصاد الوطني عبر الاتصال على الرقم المجاني للجهاز 132.