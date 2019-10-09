بدءاً من الخميس.. العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم غد الخميس إلى السبت على أرواح الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية، بحسب ما نقله موقع صحيفة (الأهرام).



ويشهد العراق منذ الأول من تشرين الاول/أكتوبر الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا بين المواطنين ورجال الأمن.