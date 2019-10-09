خامنئي: امتلاك ايران اسلحة نووية "حرام" ومن المحتم أننا لن نستخدمها

المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في إيران علي خامنئي

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رام الله - دنيا الوطن

قال المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في إيران علي خامنئي اليوم الأربعاء أنّ إيران كان يمكن أن تتخذ خطوة تطوير اسلحة نووية، ولكنّها لن تفعل ذلك لأن استخدامها "حرام" وفقا للشريعة الإسلامية.



وجاء في موقع خامنئي على (تويتر): "نحن قررنا بحزم وشجاعة عدم المبادرة إلى تصنيع السلاح النووي، وامتلاكه رغم قدرتنا على ذلك لحرمة هذه الأمور وفق التعاليم الإسلامية ونعتبر استخدامه حراماً".



وأضاف وفق ما نقلته (صحيفة النهار): "لماذا نصنّع ونمتلك شيئاً يحرم علينا استخدامه؟ حتى لو امتلكنا يوماً ما سلاحاً نوويّاً فإنه من المحتم أننا لن نستخدمه".



وتنفي إيران بشدة سعيها لامتلاك قنبلة نووية وتقول إن برنامجها النووي هو لأغراض انتاج الطاقة والأغراض الطبية.



وفي أيار العام الماضي انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم مع ايران في 2015.