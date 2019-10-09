معايعة تستقبل كلا من رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين ورئيس بلدية دورا





وتحدثت معايعة عن ضرورة تطوير تخصصات جديدة للسياحة والاثار في الجامعات الفلسطينية، لتلبية التطور الدائم والحاجة المستمرة لهذا المجال من التخصصات في ظل النمو الكبير والتطور الذي يحظى به القطاع السياحي الفلسطيني وخصوصا في ظل الأعداد السياحية الغير مسبوقة التي تزور فلسطين حاليا.





وقدم رئيس الجامعة نبذة عما وصلت إليه الجامعة من نهضة وتقدم في المجالات الهندسية والتقنية، وأستعرض مجموعة من النشاطات والفعاليات والخدمات التي تقدمها طواقم الجامعة في مجال الرقمنة وإمكانية استخدامها في مجال التراث وأعرب عن استعداده لمد جسور التعاون مع الوزارة من خلال الباحثين والعاملين في المجالات التي تتقاطع مع دور وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.





وتباحث الجانبين في سبل تطوير التعاون الثنائي المشترك في مجال تطوير تطبيقات للهاتف الذي تعمل على تسهيل زيارة السياح الى فلسطين وتوصل الرسالة الحقيقية عن فلسطين وقطاعها السياحي وعن المواقع السياحية الفلسطينية، بالإضافة لذلك فقد تباحث الجانبان في سبل تطوير برامج وأنظمة الكترونية لأغراض التوثيق والمسح الاثري ومجال تدريب الكوادر البشرية بالإضافة لسبل تطوير عمليات التوثيق الاثري لتشمل مسح ثلاثي الابعاد باستخدام أجهزة المسح الجيوفيزيائية.





وفي سياق اخر استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة رئيس بلدية دورا احمد سلهوب والوفد المرافق حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم وبحضور السيد سامي أبو عرقوب ق.أ مدير عام جنوب المحافظات الشمالية في البداية رحبت الوزيرة معايعة السيد احمد سلهوب مؤكدة أهمية التعاون في المجال السياحي ومجال الحفظ على التراث الثقافي، وخصوصا في ظل امتلاك فلسطين لعدد كبير من المواقع الثرية والتراثية والسياحية.





معايعة تحدثت عن ضرورة تضافر الجهود لدعم الأنماط السياحية الجديدة التي بدئت بانتهاجها فلسطين، هذه الأنماط كالسياحة البيئية وسياحة المسارات والتي تعتمد على المجتمع المحلي في اظهار الصورة الحقيقية لشعب فلسطين المضياف فضلا عن زيادة نسبة الانفاق لدى السائح على طول خط المسار مما يساهم في دعم صمود السكان المحليين وخصوصا في المناطق التي تعاني جراء الاحتلال واجراءاته.





ومن جهته فقد شكر رئيس البلدية السيد الوزيرة معايعة على جهودها في النهوض بالواقع السياحي والحفاظ على التراث الثقافي من خلال ما قامت به على الأرض. وتباحث الطرفان في سبل تطير العمل في متحف دورا والتابع لوزارة السياحة والاثار وسبل تطوير الواقع السياحي في مدينة دورا واستقطاب وفود سياحية إضافية، وسبل تطوير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في مكتب اثار دورا وسبل النهوض بالمواقع الاثرية والبلدة القديمة في مدينة دورا، بالإضافة لسبل دعم المنتجات التقليدية اليدوية وتطوير عمليات الترويج السياحي لها.



ورحبت الوزيرة معايعة بالدكتور عماد الخطيب والوفد المرافق، مؤكدة تطلعها لمزيد من التعاون بين وزارة السياحة والاثار وجامعة بوليتكنك فلسطين، لما لهذا التعاون من فائدة على الجميع، مؤكدة اهتمامها الخاص بتطوير التعليم في القطاع السياحي في فلسطين.