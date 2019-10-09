الرئاسة التركية تنشر صور لحظة إعطاء أردوغان أمر البدء بعملية (نبع السلام)







رام الله - دنيا الوطننشرت الرئاسة التركية صورا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحظة اجرائه مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع خلوصي أكار واعطائه الأمر ببدء العملية العسكرية "نبع السلام" شمال سوريا.وأوضحت مصادر لوكالة (الأناضول)، أن أردوغان اطلع على المعلومات الأخيرة من وزير الدفاع واعطى التوجيهات والأمر ببدء العملية العسكرية ضد تنظيمي (بي كا كا/ ي ب ك) والدولة في شمال سوريا.وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن عملية (نبع السلام) العسكرية التي اطلقها جيش بلاده في شمال سوريا، تجري وفقًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية (نبع السلام) في شمال سوريا لتطهيرها من تنظيمي (بي كا كا/ ي ب ك) والدولة، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.