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شؤون فلسطينية

أبو سيف يفتتح أسبوع التراث الفلسطينيفي جامعة بيرزيت

أبو سيف يفتتح أسبوع التراث الفلسطينيفي جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف فعاليات أسبوع التراث الفلسطيني بالتعاون مع مجلس طلبة بيرزيت، وذلك بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخت دلال سلامة في حرم جامعة بيرزيت مساء يوم أمس، ضمن فعاليات يوم التراث الفلسطيني التي تنظمها الوزارة في السابع من تشرين الأول من كل عام.

وقال أبو سيف في تصريح وصل "دنيا الوطن":" نحتفل بيوم التراث الفلسطيني في جامعة بيرزيت جامعة الشهداء والأسرى، هذا الصرح الأكاديمي الشامخ لنقول أننا باقون على هذه الأرض فنحن نحتفل بكينونتنا الفلسطينية ورسالتنا واحدة فلسطين للفلسطنين".

وشدد أبو سيف على أهمية احياء يوم التراث للتأكيد على الوجود الفلسطيني وتمسك بالأرض حتى نيل حقوقنا وحريتنا نحو الدولة وعاصمتها القدس، مؤكداً تشبثنا بثوابتنا الوطنية التي تتمسك بها قيادتنا الفلسطينية بداً من الزعيم الخالد فينا ياسر عرفات "أبو عمار" الى صلابة وثبات فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن".

وقد اكد أبو سيف في كلمته أن احتفالنا بيوم التراث ليس احتفالاً بالماضي وإنما هو استمراريتنا على هذه الأرض بالتمسك بتراثنا والهويتنا الوطنية الفلسطينية الباقية بأصالتها فهذا التراث يوحدنا كفلسطينين في الوطن والشتات.

بدوره قال قسام مطور رئيس مجلس طلبة بيرزيت إن "تنظيم فعالية يوم التراث بالجامعة جاء ليؤكد على دور مجلس الطلبة في حماية التراث الفلسطيني، وأن تاريخنا وهويتنا الفلسطينية سنحافظ عليها مهما حاول الاحتلال طمسها." شاكراً وزارة الثقافة على دعمها لنشاطات مجلس طلبة جامعة بيرزيت وخاصة فعاليات يوم التراث التي ستستمر لمدة ثلاث أيام متتالية ضمن فعاليات متنوعة من تراثنا الفلسطيني. وقد كرم مجلس الطلبة وزير الثقافة.

وتخلل الفعالية أمسية فنية أحيتها فرقة فنونيات، والفنانان معن رباع، ومراد سويطي، كما وقام الوزير أبو سيف بجولة داخل سوق للمنتجات المحلية والصناعات الوطنية الذي أقيم داخل الجامعة.

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