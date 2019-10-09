بشارة: نتطلع لتطوير وتبادل المعلومات مع مصر بشأن التجارة المتبادلة في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير المالية شكري بشارة، إن قطاع غزة يشكل 35% من ميزانية الحكومة التشغيلية والتطويرية، ولذلك نحن بحاجة لأن يكون لدينا وصول للمعلومات لمعرفة الناتج القومي الحقيقي خاصة بموضوع التجارة والتصدير إلى قطاع غزة .



وأضاف بشارة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن زيارة الوفد الوزاري للقاهرة حاليا، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، هدفها تعزيز وتطوير العلاقة مع الأشقاء المصريين، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى تطوير وتبادل المعلومات بشكل أكبر مع جمهورية مصر العربية خاصة بشأن التجارة المتبادلة في قطاع غزة .



وقال إن المواجهة المالية المعقدة مع الطرف الإسرائيلي خلال الثمانية أشهر الماضية تمت إدارتها بحكمة، وتم تبني سياسة التقشف الصارمة ولكن تم حماية الفئات المهمشة ودفعنا الرواتب كاملة للفئات الأقل دخلا، مضيفا أن السبب الوحيد حاليا الذي جعلنا نقبل بالترتيبات الحالية هو أننا ذاهبون لمواجهة قانونية بالملفات المالية والتجارية مع إسرائيل، ونتطلع أن تكون الشقيقة مصر مساندة لنا في تلك المطالب .