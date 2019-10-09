عاجل

  • عورتاني: نتخذ كل الإجراءات لمواجهة الاعتداءات المتواصلة على معلمينا ومدارسنا

عربي

مصر تدعو لاجتماع طارئ بجامعة الدول العربية ردا على العملية العسكرية التركية

مصر تدعو لاجتماع طارئ بجامعة الدول العربية ردا على العملية العسكرية التركية
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات، العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية، ودعت لاجتماع طارئ في جامعة الدول العربية.

وقال البيان أن "تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).


وأكد البيان على "مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساع تهدف إلى احتلال أراض سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

وحذر البيان "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

في ذات السياق أعلن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا.

وأضاف في بيان له أن هذه العمليات العسكرية تمس سيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية وهي سوريا، مشيرا إلى أنه مهما كان الموقف السياسي بين الدول العربية الأعضاء بالجامعة، والذي أدى إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، إلا أن موقف الجامعة العربية واضح ويرفض بشدة المساس بالسيادة السورية على أراضيها.

وواصل زكي: "لا ينبغي على دولة جارة لسوريا وهي تركيا، أن تقوم بمثل هذه الأعمال العسكرية مهما كانت الذرائع التي تتذرع بها للقيام بمثل هذا العمل العسكري".

وردا على سؤال حول الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لمنع حدوث هذا الاعتداء العسكري على شمال سوريا، قال السفير زكي إن "الجامعة العربية تم تغييبها عن الملف السوري منذ عام 2011 – 2012، عندما علقت عضوية سوريا في الجامعة العربية، وبالتالي فإن الجامعة ليست لديها الوسائل الفعالة للدخول على خط الأزمة السورية".

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية بشمال شرق سوريا، وأطلق عليها اسم عملية "نبع السلام".

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن أردوغان قوله: إن العملية العسكرية ضد الميليشيات الكردية بدأت، وفق ما نقلت قناة (الميادين)، مضيفاً أن الهدف من العملية العسكرية القضاء على "التهديد الإرهابي"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

بدءاً من الخميس.. العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام

بدءاً من الخميس.. العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام

&#34;قسد&#34; توقف عملياتها ضد تنظيم الدولة نتيجة الهجوم التركي

"قسد" توقف عملياتها ضد تنظيم الدولة نتيجة الهجوم التركي

تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

تشاووش أوغلو: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا

تشاووش أوغلو: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا

إثر الاحتجاجات.. قضاء العراق يباشر بملاحقة الفساد بدوائر الدولة

إثر الاحتجاجات.. قضاء العراق يباشر بملاحقة الفساد بدوائر الدولة

العراق يفتح طريقا رئيسيا عقب ليلة هادئة بعد أسبوع من الاحتجاجات

العراق يفتح طريقا رئيسيا عقب ليلة هادئة بعد أسبوع من الاحتجاجات

شاهد.. الإعلام السوري ينشر فيديو قصف مدينة رأس العين بريف الحسكة

شاهد.. الإعلام السوري ينشر فيديو قصف مدينة رأس العين بريف الحسكة

رئيس الوزراء المصري: ملتزمون بالحفاظ على الحق التاريخي للقاهرة في مياه النيل

رئيس الوزراء المصري: ملتزمون بالحفاظ على الحق التاريخي للقاهرة في مياه النيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

كيلة تبحث مع &#34;التعاون الإسلامي&#34; تحضيرات مشاركة فلسطين في مؤتمر وزراء الصحة

كيلة تبحث مع "التعاون الإسلامي" تحضيرات مشاركة فلسطين في مؤتمر وزراء الصحة

ضبط ثلاثة طن من البضائع المنتهية الصلاحية في محافظة الخليل

ضبط ثلاثة طن من البضائع المنتهية الصلاحية في محافظة الخليل

معايعة تستقبل كلا من رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين ورئيس بلدية دورا

معايعة تستقبل كلا من رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين ورئيس بلدية دورا

وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول الآليات والوسائل البديلة لحل النزاعات

وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول الآليات والوسائل البديلة لحل النزاعات

أبو سيف يفتتح أسبوع التراث الفلسطينيفي جامعة بيرزيت

أبو سيف يفتتح أسبوع التراث الفلسطينيفي جامعة بيرزيت

عطون: الاحتلال ماض في تهويد القدس وسط انشغال وتهميش للقضية

عطون: الاحتلال ماض في تهويد القدس وسط انشغال وتهميش للقضية

الهباش: زيارة فلسطين والقدس إغاظة للاحتلال الذي يريد تفرّيغ الأرض من أهلها

الهباش: زيارة فلسطين والقدس إغاظة للاحتلال الذي يريد تفرّيغ الأرض من أهلها

نقابة المحامين: قلقون بشدة من الحالة التي وصل لها المعلم الفلسطيني

نقابة المحامين: قلقون بشدة من الحالة التي وصل لها المعلم الفلسطيني

منوعات

زوجة حمادة هلال من دون حجاب ولا قبعة.. وموجة من الانتقادات القاسية

زوجة حمادة هلال من دون حجاب ولا قبعة.. وموجة من الانتقادات القاسية

لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

فيفي عبده تُوجه رسالة لمحمد صلاح: &#34;تلاقيهم دافعينله&#34;

فيفي عبده تُوجه رسالة لمحمد صلاح: "تلاقيهم دافعينله"

معركة قضائية بين ممثلين أردنيين.. أمل الدباس تتهم جميل عواد بالطعن بشرفها

معركة قضائية بين ممثلين أردنيين.. أمل الدباس تتهم جميل عواد بالطعن بشرفها

&#34;عمري ما حسيت أنك مش أبويا&#34;.. كيف نعت هنا الزاهد طلعت زكريا؟

"عمري ما حسيت أنك مش أبويا".. كيف نعت هنا الزاهد طلعت زكريا؟

تفاصيل رحلة طارد الموت فيها طلعت زكريا لـ 12 عامًا

تفاصيل رحلة طارد الموت فيها طلعت زكريا لـ 12 عامًا

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

عربي

بدءاً من الخميس.. العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام

بدءاً من الخميس.. العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام

&#34;قسد&#34; توقف عملياتها ضد تنظيم الدولة نتيجة الهجوم التركي

"قسد" توقف عملياتها ضد تنظيم الدولة نتيجة الهجوم التركي

تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

تشاووش أوغلو: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا

تشاووش أوغلو: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا