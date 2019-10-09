"قسد" توقف عملياتها ضد تنظيم الدولة نتيجة الهجوم التركي

قوات سوريا الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من واشنطن، توقيف عملياتها ضد تنظيم الدولة نتيجة الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.



وقال مصدر عسكري كردي إن "قوات سوريا الديمقراطية أوقفت العمليات ضد تنظيم الدولة لأنه يستحيل تنفيذ أي عملية في الوقت الذي تتعرض فيه للتهديد من قبل جيش كبير على الحدود الشمالية".



وأفاد مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" بأن تعليق العمليات أثر أيضا على التدريب الأمريكي الخاص بقوات معنية بحفظ الاستقرار في سوريا.



وكان المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، قال في تغريدة على "تويتر" قبل أيام: "ملتزمون بإطار آلية الأمن ونقوم بالخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أنهم لن يترددوا "في تحويل أي هجوم غير مبرر من جانب تركيا إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها".