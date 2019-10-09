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تشاووش أوغلو: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا

تشاووش أوغلو: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعتقد أنه لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمساهمة الجزائر الدولة الجارة على وجه الخصوص في الحل السياسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، عقده الأربعاء، في الجزائر العاصمة، حيث يجري زيارة رسمية، وفق ما نشره (الأناضول).

وأعرب تشاووش أوغلو عن سعادته لزيارة الجزائر، وشكره للدعوة التي وجهت إليه لزيارتها، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، ونظيره صبري بوقادوم.

كما أعرب عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الجزائر خلال المرحلة التي تمر بها.

وأوضح "نعتقد أن الإصلاحات والخطوات الاقتصادية التي اتخذت ستحقق فوائد كبيرة لكلا البلدين، وأن حجم التجارة الثنائية بيننا تجاوز 4.5 مليار دولار".

وأردف "أصبحت تركيا البلد الأكثر استثماراً في الجزائر في الوقت الراهن، حيث تجاوزت استثمارات شركاتنا بالجزائر 3.5 مليار دولار، نشكر شعب وحكومة الجزائر لثقتهم ودعمهم لشركاتنا".

وبيّن أن تركيا ستزيد من تنسيقها في جميع القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس.

ولفت إلى أن تركيا ترى مدى تأثير الأوضاع في ليبيا على الجزائر، لأنها تعيش نفس الظروف في إشارة إلى الأوضاع في سوريا، كما لا يمكن التفكير عن الأمن والاستقرار في مالي والجزائر بمعزل عن الجزائر".

وتابع "نعتقد أنه لن يأتي السلام إلى منطقة الشرق الأوسط دول حل مشكلة فلسطين.

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