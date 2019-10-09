الأناضول: سقوط ستة صواريخ على مدينة نصيبين التركية

صور تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

سقطت ستة صواريخ أطلقت من مدينة القامشلي السورية في قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية، وفقا لما أفادت به وكالة "الأناضول".



وأضافت الوكالة أن القذائف أطلقها عناصر من حزب العمال الكردستاني على البلدة التابعة لولاية ماردين.



وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أكدت في وقت سابق أن المقاتلات التركية شنت ضربات جوية وسط حالة من الذعر الكبير بين الناس، حيث "قصفت الطائرات التركية مواقع في عين عيسى على عمق 50 كيلومترا داخل سوريا".