استدعاء سفير واشنطن بأنقرة بعد الهجوم التركي شمالي سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، السفير الأميركي لدى أنقرة دايفد ساتيرفيلد، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، وفق ما ذكرت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية.



وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها قبل أيام من الشريط الحدودي مع تركيا شمالي سوريا، في تحول مفاجئ للسياسة الأميركية، بعد ساعات من منح الرئيس دونالد ترامب نظيره التركي الضوء الأخضر لشن هجوم لطالما لوّح به ضد المقاتلين الأكراد.



أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا، ثم عاد ليعلن أن القوات الأميركية ستتنحى جانبا وتمهد الطريق للهجوم التركي.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، إن "القوات الأميركية لن تدعم العملية أو تشارك بها، ولن تكون في المنطقة".



ولم تتطرق غريشام إلى مصير الأكراد، لكن هذا يعني فعليا تخلي إدارة دونالد ترامب عن المقاتلين الأكراد، الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية في المعركة التي استمرت لسنوات ضد تنظيم داعش.