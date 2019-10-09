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شؤون فلسطينية

نقابة المحامين: قلقون بشدة من الحالة التي وصل لها المعلم الفلسطيني

نقابة المحامين: قلقون بشدة من الحالة التي وصل لها المعلم الفلسطيني
لقاء بين نقابة المعلمين والمحامين
رام الله - دنيا الوطن
أكد نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، أن حماية المعلم الفلسطيني واجب مقدس، ولا يمكن تجاوز مكانته في المجتمع مهما كان الثمن، مؤكداً على ضرورة تعزيز أمن المعلم والحفاظ على وضعه الاعتباري في فلسطين من أجل النهوض بالدولة الفلسطينية .

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لإتحاد المعلمين الفلسطينيين الاستاذ سائد ازريقات، والوفد المرافق له في مقر النقابة بمدينة رام الله .

وقال نقيب المحامين: إن ارتفاع وتيرة الاعتداءات ضد المعلمين لهذا الشهر قد بلغت 39 حالة اعتداء وهو أمر يستدعي الوقوف عليه والعمل على معالجته مع الجهات المسؤولة عن تعزيز الامن والأمان، مضيفاً: أن نقابة المحامين تعلن وقوفها ومساندتها للمعلم الفلسطيني لقدسية مكانه في المجتمع.

واعرب نقيب المحامين عن قلقة الشديد من الحالة التي وصل لها المعلم الفلسطيني الذي يعتبر  منارة علمية هادفة وهو الذي يصنع اللبنه الأولى لكافة الأجيال التي تتعاقب على الدولة الفلسطينية ،خاصة ان الشعب الفلسطيني لا يملك  إلا رسالة العلم التي هي طوق النجاة لمشروعه الوطني .

وقال نقيب المحامين إن النقابة  ستعمل على تشكيل فريق قانوني للتعاون مع الفريق المشكل من قبل الاتحاد العام للمعلمين للبدء  الفوري بإعداد مسودة مشروع قانون لحماية المعلم الفلسطيني.

بدوره أكد ارزيقات بأن المعلم الفلسطيني وفي ظل التعاون مع نقابة المحامين سيستشعر، بأن خلفه جدار قانوني يحميه.

وناشد  نقيب المحامين ورئيس الاتحاد، الرئيس بالتدخل الفوري لنصره المعلم  والمسيرة التعليمية التي لطالما دعمها وساندها،  وإعطاء توجيهاته  لرئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية ولكافة  الأجهزة الامنية بالتحرك الفوري  للوقوف على تلك الاعتداءات لحماية المعلم الفلسطيني بكافه الطرق القانونية.

ودعا نقيب المحامين كافة أعضاء الهيئة العامة للمحاميين للتوكل المجاني للدفاع عن كافه المعلمين المعتدى عليهم مستنكر هذه الاعتداءات معلنا رفض النقابة لمثل هذه التصرفات التي تقلل من هيبه المعلم الفلسطيني مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدين على المعلم ليكونو عبرة لكل من تسول له  نفسه التجراء والإعتداء على قدسية وكرامة المعلم "عميد مهن فلسطين".

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