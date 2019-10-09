الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر ليوم غدٍ الخميس 10 تشرين الأول/أكتوبر، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة والحافلتين التاسعة والعاشرة من كشف (2-10).ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم