انهيار جزء من جسر وادي غزة وشرطة المرور تعلن عن أعمال صيانة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، تنويها بشأن أعمال صيانة على جسر وادي غزة، بعد انهيار جزء من جسر الوادي.
وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أعمال صيانة طارئة في هذه اللحظات على جسر وادي غزة "شارع صلاح الدين"، بسبب انفجار خط مياه على الجسر .
وأضافت: نعلمكم بتحويل الاتجاهين طرف "معصرة أبو عودة" مع وجود لعناصر شرطة المرور والنجدة، لتسهيل حركة السير في المكان.
أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، تنويها بشأن أعمال صيانة على جسر وادي غزة، بعد انهيار جزء من جسر الوادي.
وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أعمال صيانة طارئة في هذه اللحظات على جسر وادي غزة "شارع صلاح الدين"، بسبب انفجار خط مياه على الجسر .
وأضافت: نعلمكم بتحويل الاتجاهين طرف "معصرة أبو عودة" مع وجود لعناصر شرطة المرور والنجدة، لتسهيل حركة السير في المكان.
التعليقات