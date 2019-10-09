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شؤون فلسطينية

انهيار جزء من جسر وادي غزة وشرطة المرور تعلن عن أعمال صيانة

انهيار جزء من جسر وادي غزة وشرطة المرور تعلن عن أعمال صيانة
جسر وادي غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، تنويها بشأن أعمال صيانة على جسر وادي غزة، بعد انهيار جزء من جسر الوادي.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أعمال صيانة طارئة في هذه اللحظات على جسر وادي غزة "شارع صلاح الدين"، بسبب انفجار خط مياه على الجسر .

وأضافت: نعلمكم بتحويل الاتجاهين طرف "معصرة أبو عودة" مع وجود لعناصر شرطة المرور والنجدة، لتسهيل حركة السير في المكان.

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