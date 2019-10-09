انهيار جزء من جسر وادي غزة وشرطة المرور تعلن عن أعمال صيانة

جسر وادي غزة - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، تنويها بشأن أعمال صيانة على جسر وادي غزة، بعد انهيار جزء من جسر الوادي.



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أعمال صيانة طارئة في هذه اللحظات على جسر وادي غزة "شارع صلاح الدين"، بسبب انفجار خط مياه على الجسر .



وأضافت: نعلمكم بتحويل الاتجاهين طرف "معصرة أبو عودة" مع وجود لعناصر شرطة المرور والنجدة، لتسهيل حركة السير في المكان.