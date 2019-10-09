الرجوب يكشف تفاصيل ما حدث في محافظة جنين مع الأجهزة الامنية

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

كشف اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، تفاصيل جديدة، حول الاحداث التي وقعت في المدينة الليلة الماضية، بين مجهولين وأفراد الاجهزة الامنية الفلسطينية.



وقال الرجوب لـ"دنيا الوطن": "المؤسسة الامنية تلاحق مطلقي النار العبثي والعشوائي، بسبب او بدون سبب"، لافتا إلى أنه أثناء قيام قوات الامن الفلسطينية بملاحقة مطلقي النار، تعرضت للضرب بالحجارة، وبعض العبوات محلية الصنع، مما أسفر عن اصابة خمسة من أفراد القوة الامنية المداهمة للمكان، أحدهم أصيب بعينة، والاربعة الاخرين بإصابات طفيفة.



وأشار الرجوب إلى أن جميع الاصابات الان متواجدون في المستشفى، ويتماثلون للشفاء، مؤكدا أن نشاط الاجهزة الامنية لملاحقة كل الظواهر الخارجة عن القانون مستمرة، وذلك لتعزيز حالة الامن والاستقرار في المحافظة.



وفي السياق، قال الرجوب: "لن نتردد في تطبيق النظام والقانون على الجميع؛ من أجل أن تنعم محافظة جنين بالهدوء والاستقرار، خدمة لمصالح شعبنا، ورفضا لسياسة الاحتلال الهادفة لتدمير المجتمع الفلسطيني الداخلي".



وأشار محافظ جنين، إلى أن الوضع الان في المدينة، مستقر وهادئ، لكن ذلك لا يعني وقف النشاطات الامنية في ملاحقة كل الظواهر السلبية.