شؤون فلسطينية

مواطن يعاني شلل جزئي بسبب إصابته بأحداث الأقصى يُناشد الرئيس اعتماده بمؤسسة الجرحى

مواطن يعاني شلل جزئي بسبب إصابته بأحداث الأقصى يُناشد الرئيس اعتماده بمؤسسة الجرحى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المواطن إياد عبدالكريم أبو معيلق، الرئيس محمود عباس بالنظر إلى حالته ومساعدته.

وقال إياد في مناشدته التي وصلت "دنيا الوطن": "أنا جريح أحداث الاقصى عام 2004،  ولا زلت أتعالج إلى الآن، وأعيل أسرة، لكنني غير قادر على الإيفاء بالالتزامات، ولا أستطيع العمل، حيث أعاني من شلل جزئي باليد وضيق بالتنفس".

وطالب إياد الرئيس عباس بالعمل على اعتماده  في مؤسسة الجرحى.

للتواصل/ 0592152147

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