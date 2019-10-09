ترامب: التدخل بالشرق الأوسط كان "أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: إن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة.



وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "خضنا الحرب بذريعة باطلة وتم دحضها"، وهي أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أننا "نحن الآن بصدد إعادة جنودنا العظماء إلى الوطن بشكل متأن ومدروس".



وتابع: "الولايات المتحدة أنفقت ثمانية تريليونات دولار على القتال وحفظ الأمن في الشرق الأوسط، وقد قتل وأصيب آلاف من جنودنا العظماء، وقتل ملايين من الجانب الآخر".